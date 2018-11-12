Ночью в одной из тульских деревень сгорела дача

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-12T08:32:53+03:00

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12 ноября 2018 года в 02:30 в СНТ Комаревка ТОЗ деревни Комаревка в Туле загорелась дача.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52 и по одному расчету ПЧ-115 и ПЧ-87.

Пламя удалось погасить за 6 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.