Ночью в одной из тульских деревень сгорела дача
Причина пожара в Тульской области выясняется
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12 ноября 2018 года в 02:30 в СНТ Комаревка ТОЗ деревни Комаревка в Туле загорелась дача.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52 и по одному расчету ПЧ-115 и ПЧ-87.
Пламя удалось погасить за 6 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дача сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.