В Туле в горящей "Приоре" пострадал человек

11 Нояб. 21:52 2018-11-11T21:52:07+03:00

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11 ноября в 15:12 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лада Приора", расположенного на ул. Тверской в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет.Огнеборцы справились с возгоранием всего за 5 минут.

Имеется пострадавший.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, салон автомобиля, повреждено лакокрасочное покрытие и сгорели колёса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека. Причина пожара устанавливается.