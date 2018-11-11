В Туле в горящей "Приоре" пострадал человек
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11 ноября в 15:12 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лада Приора", расположенного на ул. Тверской в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет.Огнеборцы справились с возгоранием всего за 5 минут.
Имеется пострадавший.
В результате происшествия выгорел моторный отсек, салон автомобиля, повреждено лакокрасочное покрытие и сгорели колёса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека. Причина пожара устанавливается.
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