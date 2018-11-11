Холод собачий: в начале недели тулякам придется дрожать и кутаться

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-11T14:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник в предутренние часы температура в Туле понизится до шести-восьми градусов мороза, а в области до -10 градусов. Днем будет около нуля, что на три градуса ниже положенной климатической нормы.

В ближайшие несколько дней характер метеоусловий и температура существенно не изменятся. В среду скажется влияние наступающего с северо-запада атлантического циклона. А ближе к вечеру начнется снег, слабая метель. Ночью холод ослабеет до -3 градусов.

В четверг осадки продолжатся. Днем ожидается до +3 градусов. А вот в пятницу будет до +5 градусов тепла.

В целом же, по прогнозам специалистов, первый снег ляжет в Тульском регионе только в самых последних числах ноября. В этом году зима наступит заметно позже.