Житель Ефремова, обвиняемый в убийстве подруги, заключен под стражу

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-11T13:16:12+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября обвиняемый находился в своей квартире на ул. Лесная г. Ефремов вместе со своей с сожительницей. Из-за разногласий на почве совместного проживания обвиняемый подверг избиению женщину, нанося ей удары руками и ногами по различным частям тела. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. На основании ходатайства следователя обвиняемый заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Тульской области.