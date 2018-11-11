2018-11-11T10:44:53+03:00
Общество

В тульском центре образования №22 города Тулы завершается ремонт бассейна

Анна ЖУКОВА
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10 ноября ход работ проинспектировали заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая и начальник управления образования Валентина Золотова.

В рамках программы «Народный бюджет» в центре образования №22 проходит ремонт бассейна. В настоящее время завершены работы по облицовке плиткой. Продолжаются работы по гидроизоляции чаши бассейна.

Завершена работа по замене кровли в здании.

До 15 ноября ремонт бассейна планируют завершить, а до 1 декабря провести пуско-наладочные работы.

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