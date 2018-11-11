В Суворовском районе дотла сгорел жилой дом
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10 ноября в 22:15 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного в п. Песоченский Суворовского района.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия в 22:16, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 22:28.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом и строение сгорели полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.
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