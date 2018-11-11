В Суворовском районе дотла сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-11T10:31:06+03:00

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10 ноября в 22:15 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного в п. Песоченский Суворовского района.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 22:16, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 22:28.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом и строение сгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.