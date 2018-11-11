В Веневском районе пожар уничтожил крышу дачи
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10 ноября в 19:53 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной по адресу: Веневский район, с. Озеренская слобода.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия в 19:56, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 19:59.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.
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