В Веневском районе пожар уничтожил крышу дачи

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-11T10:23:35+03:00

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10 ноября в 19:53 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной по адресу: Веневский район, с. Озеренская слобода.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 19:56, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 19:59.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.