Пожар в квартире Ясногорска ликвидировали сами жильцы
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10 ноября в 14:20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Щербина в Ясногорске.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Однако по прибытии на место происшествия, пожарные увидели, что возгорание уже ликвидировано силами жильцов.
Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела входная дверь. Причина пожара устанавливается.
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