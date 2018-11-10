2018-11-10T15:56:01+03:00
Общество

Пожар в квартире Ясногорска ликвидировали сами жильцы

Анна ЖУКОВА
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10 ноября в 14:20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Щербина в Ясногорске.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Однако по прибытии на место происшествия, пожарные увидели, что возгорание уже ликвидировано силами жильцов.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела входная дверь. Причина пожара устанавливается.

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