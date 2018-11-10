Пожар в квартире Ясногорска ликвидировали сами жильцы

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-10T15:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

10 ноября в 14:20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Щербина в Ясногорске.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Однако по прибытии на место происшествия, пожарные увидели, что возгорание уже ликвидировано силами жильцов.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела входная дверь. Причина пожара устанавливается.