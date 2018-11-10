2018-11-10T15:43:33+03:00
Общество

На Косой Горе приведут в порядок памятник танку и благоустроят территорию

Анна ЖУКОВА
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10 ноября глава администрации Евгений Авилов осмотрел монумент в ходе объезда областного центра.

Территорию вокруг памятника танку ИС-3 в п. Косая Гора облагородят. Для этого составят дендроплан с эскизом озеленения.

Евгений Авилов поручил, в следующем году заасфальтировать пешеходные дорожки вокруг памятника, уложить на территории монумента газон, проработать вопрос оформления цветочных композиций и высадить дополнительные зеленые насаждения.

Также в планах размещение возле монумента баннеров с изображением танков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Планируется, что благоустройство территории монумента выполнят к 9 мая 2019 года.

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