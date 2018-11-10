В Туле открывается выставка известного художника Никаса Сафронова

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-10T15:31:24+03:00

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С 15 ноября в Выставочном зале Тулы начинает работу персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Тайна света» Избранное».

Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» на сегодняшний день Никас Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира.

Основная часть работ Н. Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника - Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества маэстро. Представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision». Это самая большая коллекция картин художника, которая в данный момент экспонируется на выставке.

Архитектурные пейзажи Никаса всегда проникнуты тайной, духом эпохи, запечатленном в каменных замках, сводчатых потолках, лабиринтах ступеней, остроконечных куполах башен.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, он находится в постоянном творческом поиске. Все это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства. Его персональные выставки всегда становятся ярким событием культурной жизни.

Николай (НИКАС) Степанович САФРОНОВ

1956, 8 апреля – родился в Ульяновске.

1971 – 1972 – учился в Одесском мореходном училище.

1973 – 1975 – изучал живопись в Художественном училище имени Грекова в Ростове-на-Дону.

Годы армейской службы в Эстонии.

1978 – 1982 – учился в Вильнюсе в Государственном художественном институте Литовской ССР (ныне Академия художеств) на факультете дизайна.

С 1978 года – активный участник художественных выставок.

С 1983 года живет и работает в Москве. Являлся арт-директором, а потом – главным художником русского издания журнала «Пентхауз», консультантом и оформителем научного журнала «Аура-Зет», журналов «Дипломат» и «Мир звезд».

1995 – персональная выставка в Стамбуле (Турецкая Республика).

1996 – персональные выставки: Академия художеств в Москве (Российская Федерация), Музей Марка Шагала в Витебске (Республика Беларусь), Бергамо (Итальянская Республика), Торонто (Канада), Рим (Итальянская Республика), Цюрих (Швейцарская Конфедерация), Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки), Сочи (Российская Федерация), Рига (Латвийская Республика), Санкт-Петербург (Российская Федерация) и других городов мира.

Никас Сафронов является профессором Ульяновского университета (филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова).

Награжден Золотой медалью Американской академии наук и искусств.

Награжден Международным орденом Святого Константина Великого.

Награжден орденом Святого Станислава.

Награжден орденом Святой Анны II степени.

Награжден орденом «Служение искусству» I степени («Золотая звезда»).

Присвоено почетное звание «Рыцарь науки и искусств» Российской академии наук.

2004 – Международный Биографический центр Кембриджа называет Никаса Сафронова «Лучшим международным художником 2004 года» и присуждает ему почетное звание «Живая легенда».

2005 – имя художника появляется в Мировой книге Знаний, за выдающийся вклад в современное искусство Никас награждается «Алмазом Да Винчи».

Испытывая постоянную потребность в самосовершенствовании, Никас много путешествует, изучает технику великих мастеров прошлого в музеях и коллекциях мира, знакомится с шедеврами культуры. Его активная жизнь и широкие контакты способствуют тому, что его личность становится не менее привлекательной и популярной, чем его творчество. Множество персональных выставок и активное приобретение работ государственными музеями по всему миру создают ему обширную клиентуру и армию поклонников.

Широкую известность Никасу принесли серии психологических портретов современников, безусловно признанные лучшими современными достижениями этого жанра. Но стремление к картинам как произведениям воображения никогда не покидало его, сколь бы успешной и востребованной не была его деятельность как портретиста.

После долгих профессиональных и общекультурных исследований, Никас обобщает свои идеи и создает собственное направление Dream Vision, технически опирающееся на классическую живопись, и активно использующую не только воображение и интуицию, но подсознание и неосознанные ощущения. Благодаря обширному культурному контексту полотна Dream Vision стали популярны в разных странах и слоях общества.

Профессионализм и содержательность творчества Никаса Сафронова, его высоко индивидуальная манера отмечены как несомненный вклад в мировое искусство и подтверждены многими званиями и наградами; его творческая и личная жизнь стали сюжетной основой литературных и кинопроизведений, а благотворительная и просветительская деятельность заслужили широкое признание.

Возрастная категория: 12+

Стоимость билетов:

Будние дни 300 руб. – взрослый, 200 руб. – пенсионеры, студенты,

Выходные и праздничные дни 350 руб. – взрослый, 250 руб. – пенсионеры, студенты, (дети до 7 лет бесплатно).

100 руб. – фото-видео (на телефон, фотоаппарат)

Место проведения: ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Адрес: г. Тула, Красноармейский проспект, 16

Режим работы: вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00, чт. – сб. с 10-00 до 20-00,

выходной – понедельник.

Телефон: (4872) 56-09-92