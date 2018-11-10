В Тульской области обнаружили труп женщины

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-10T15:24:02+03:00

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По предварительным данным, в минувшую пятницу, 9 ноября, в одной из квартир дома № 4 по ул. Лесная г. Ефремов было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по Тульской области.