Метеопредупреждение: на Тулу надвигается туман
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 10 ноября и утром 11 ноября 2018 года на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200 - 500 м.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.
Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.
Прежде всего - обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:
- снизьте скорость движения;
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
- не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".