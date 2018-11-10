2018-11-10T11:56:35+03:00
Общество

В Тульской области во время пожара пострадал человек

Анна ЖУКОВА
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10 ноября в 6:40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянной постройки в микрорайон Северо-Задонск г. Донского.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Через несколько минут возгорание было ликвидировано.

Сообщается об одном пострадавшем.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, постройка выгорела внутри. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.

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