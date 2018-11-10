В Туле завершился фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!»

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-10T11:52:28+03:00

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Гостей и участников фестиваля поприветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина. Она отметила, что в течение недели тульские зрители имели возможность познакомиться с новыми комедийными фильмами, как российскими, так и зарубежными. Прошли творческие встречи, лекции и мастер-классы.

«Фестиваль давно стал визитной карточкой нашего региона. Уверена, что в следующем году он будет еще более ярким и масштабным», - сказала заместитель председателя регионального правительства.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина вручила премию фестиваля «За вклад в комедию» актеру Павлу Деревянко.

Приз «За лучшую короткометражную комедию» получил фильм «Взятка». «За самую детскую комедию» - фильм «Бегство рогатых викингов». Приз прессы и киноведов достался фильму «Елки новые».

В номинации «Лучший анимационный фильм» победителем стала стадия «Союзмультфильм».

Приз «За поддержку жанра Комедии» вручен продюсерам фильма «Я худею» Сергею Корнихину и Николаю Куликову. Приз «За самую нежную комедию» получил автор сценария фильма «Лили» Алексей Тимм.

Лучшей семейной комедией признана картина «Последний богатырь». За самый успешный прокат зарубежной комедии приз вручен руководителям дистрибьютерской компании «ПилотКино» сразу за три итальянских фильма.

Приз «За самый яркий комедийный дуэт второго плана» получили артисты Инга Оболдина-Стрелкова и Ян Цапник за фильм «Новогодний переполох». Наградой «За лучшую женскую роль в комедии» удостоена Олимпия Ивлева за картину «Лили», а «За лучшую мужскую роль в комедии» - Павел Деревянко, снявшийся в картине «Ночная смена».

Самой интернациональной комедией стала картина «Счастья! Здоровья!». Приз получила актриса Елена Матвеева.

Приз «За яркий дебют в комедии» получили режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов и актер Сергей Степин. Самым скромным дебютом в комедии стала кинолента «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» режиссера Кирилла Васильева.

Спецприз жюри фестиваля «За талантливое озвучивание роли главного героя» вручен актрисе Александре Верхошанской.

Главная награда фестиваля – приз «За самую веселую, острую, умную комедию» - досталась картине «Ночная смена».

Награду режиссеру Марюсу Вайсбергу вручили заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКА Аркадий Инин и президент фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова.