Тульский «Арсенал» одержал крайне важную победу, добыв три очка

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-10T11:50:01+03:00

Тульский «Арсенал» в пятницу на своем поле уверенно победил «Анжи» со счетом 2:0 в 14-м туре Российской премьер-лиги.

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Голы на свой счет записали полузащитники Ткачев и Бакаев.

Канониры играли в атакующий футбол и полностью превосходили соперника в первом тайме. Об этом сообщил главный тренер оружейников Олег Кононов.

«Арсенал» одержал крайне важную победу и поднялся в середину таблицы. Оружейники покидали поле под аплодисменты болельщиков.

По окончании матча Олег Кононов подошел к болельщикам и пожал им руки. При этом он не смог сдержать слез. Ведь все прекрасно понимают, что это была его последняя игра в Туле.

При этом сам 52-летний специалист от комментариев по прежнему воздержался.

- Правда ли, что я возглавлю «Спартак»? Подождем немного. Без комментариев, — заявил Кононов.