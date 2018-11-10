Тульский «Арсенал» одержал крайне важную победу, добыв три очка
Голы на свой счет записали полузащитники Ткачев и Бакаев.
Канониры играли в атакующий футбол и полностью превосходили соперника в первом тайме. Об этом сообщил главный тренер оружейников Олег Кононов.
«Арсенал» одержал крайне важную победу и поднялся в середину таблицы. Оружейники покидали поле под аплодисменты болельщиков.
По окончании матча Олег Кононов подошел к болельщикам и пожал им руки. При этом он не смог сдержать слез. Ведь все прекрасно понимают, что это была его последняя игра в Туле.
При этом сам 52-летний специалист от комментариев по прежнему воздержался.
- Правда ли, что я возглавлю «Спартак»? Подождем немного. Без комментариев, — заявил Кононов.