2018-11-09T16:59:15+03:00
Общество

Алексей Дюмин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама

Губернатор Тульской области и господин Нго Дык Мань обсудили варианты возможного сотрудничества
Виктория ЯКУШИНА
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9 ноября в зале приемов правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин принял вьетнамскую делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ господином Нго Дык Мань.

Приветствуя гостей, Алексей Геннадьевич отметил, что Россию и Вьетнам связывают давние дружеские взаимоотношения на всех уровнях.

- В последние годы стратегическое партнерство между нашими странами динамично развивается – не только в сфере экономики, но и в образовании, культуре, туризме. Это хорошо сказывается и на межрегиональном взаимодействии. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Вьетнамом показывает устойчивую положительную динамику, - сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин и господин Нго Дык Мань обсудили варианты возможного сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и туризма. Посол Вьетнама предложил наладить побратимские связи между Тульской областью и провинцией Хатинь. Алексей Дюмин идею поддержал и поручил правительству региона проработать этот вопрос.

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