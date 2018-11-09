В Туле выбрали лучшего народного дружинника
На участие в конкурсе было подано 11 заявок
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9 ноября 2018 года в Туле состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению конкурса «Лучший народный дружинник муниципального образования город Тула».
На участие в конкурсе было подано 11 заявок.
Победу одержали:
1 место - Пивоварова Елизавета Владимировна;
2 место - Чекунова Инна Наумовна;
3 место - Кособуко Вячеслав Петрович; Шухминова Светлана Сергеевна;
4 место - Провоторов Валентин Владимирович.
Также в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса, утвержден размер денежной премии для победителей и форма Диплома для награждения.