В Туле выбрали лучшего народного дружинника

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-09T16:36:51+03:00

На участие в конкурсе было подано 11 заявок

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9 ноября 2018 года в Туле состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению конкурса «Лучший народный дружинник муниципального образования город Тула».

На участие в конкурсе было подано 11 заявок.

Победу одержали:

1 место - Пивоварова Елизавета Владимировна;

2 место - Чекунова Инна Наумовна;

3 место - Кособуко Вячеслав Петрович; Шухминова Светлана Сергеевна;

4 место - Провоторов Валентин Владимирович.

Также в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса, утвержден размер денежной премии для победителей и форма Диплома для награждения.