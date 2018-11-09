Стелу в сквере Тульского рабочего полка восстановят к 9 Мая

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-09T16:24:54+03:00

Работы по восстановлению объекта возобновят весной 2019 года

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Стела в сквере Тульского рабочего полка находится сейчас на реконструкции.

В этом году хотели заменить облицовочный кирпич на специальный - антивандальный. Но не удалось. Во время ремонтных работ выяснилось, что при возведении стелы когда-то была нарушена строительная технология. Кладочная сетка в основании стелы сгнила, основание отсутствовало.

Было решено демонтировать старую стелу. Под ее основание уже залили новый фундамент.

Дальнейшие работы решили отложить, чтобы не нарушать технологию: кладка кирпича на раствор должна производиться при плюсовых температурах.

Возобновятся работы на объекте будущей весной.

Специалисты обещают полностью восстановить стелу в сквере Тульского рабочего полка к 9 Мая 2019 года. Все мемориальные плиты и надписи вернут на обновленную стелу.