Стелу в сквере Тульского рабочего полка восстановят к 9 Мая
Стела в сквере Тульского рабочего полка находится сейчас на реконструкции.
В этом году хотели заменить облицовочный кирпич на специальный - антивандальный. Но не удалось. Во время ремонтных работ выяснилось, что при возведении стелы когда-то была нарушена строительная технология. Кладочная сетка в основании стелы сгнила, основание отсутствовало.
Было решено демонтировать старую стелу. Под ее основание уже залили новый фундамент.
Дальнейшие работы решили отложить, чтобы не нарушать технологию: кладка кирпича на раствор должна производиться при плюсовых температурах.
Возобновятся работы на объекте будущей весной.
Специалисты обещают полностью восстановить стелу в сквере Тульского рабочего полка к 9 Мая 2019 года. Все мемориальные плиты и надписи вернут на обновленную стелу.