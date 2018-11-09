В Туле отлавливают бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-09T15:24:29+03:00

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В Туле ведутся работы по отлову безнадзорных животных. 9 ноября специалисты работают на ул. Пузакова, 17, 24, ул. Костычева и д. Малахово.

Отловом и дальнейшем содержанием животных занимается Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА».

В сентябре этого года с подрядчиком заключен муниципальный контракт. В его рамках организация должна в Туле отловить за год 805 собак по заявкам Городской службы единого заказчика. Сейчас уже поймано 265 особей.

По условиям контракта подрядчик должен содержать особей в течение 180 дней, однако фонд животных оставляет и ищет им хозяев. Фото собак, пойманных в Туле, размещены на сайте фонда, пять из них уже обрели свой дом.