«Ростелеком» в Туле поддержал финал конкурса «Ты – предприниматель»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-09T14:41:47+03:00

«Ростелеком» поддержал образовательный конкурс «Ты – предприниматель» для тульских старшеклассников, финал которого состоялся на днях в творческом индустриальном кластере «Октава» в формате презентации бизнес-проектов.

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Семь команд-финалистов представили бизнес-планы коммерческих и социальных проектов развития малого бизнеса в Тульском регионе. В состав экспертного жюри для оценки работ вошли представители провайдера цифровых услуг.

Конкурс «Ты – предприниматель» нацелен на повышение предпринимательских компетенций молодёжи и на формирование положительного образа предпринимателя среди подрастающего поколения. Мероприятие организовано Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства» при участии образовательных центров «Экспериментория» и «Мануфактория» в рамках проекта «Содействие развитию молодёжного предпринимательства».

Алексей Давлетшин, директор образовательного центра «Экспериментория»:

«Наш проект стартовал в 2015 году, и с каждым годом набирает обороты. На различных мероприятиях и тренингах ребята знакомятся с бизнес-планированием, маркетингом, менеджментом, основами финансовой деятельности и планирования. Мы не только учим наших детей, но и сами получаем бесценный опыт работы с творческой молодёжью. Рады, что «Ростелеком» поддержал проект, и надеемся, что это сотрудничество получит развитие в рамках профессиональной подготовки подрастающего поколения».

В процессе образовательной программы тульские старшеклассники общались с успешными предпринимателями на открытых уроках, принимали участие в деловых играх и конкурсах, изучали основы предпринимательской деятельности на мастер-классах. В итоге на защите проектов победителями стали сразу две команды, набравшие одинаковое количество баллов: «Room 71» и «Reasle оригинальной обуви». Второе место заняла команда «А-пять», третье – «Хобби-кафе «Stars». Поощрением для команд-призеров станет поездка в тематический лагерь «Юный предприниматель».

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы стараемся поддерживать профориентационные мероприятия для молодёжи. Таким был и конкурс «Ты – предприниматель». Он помог выпускникам определиться, готовы ли они к созданию собственного бизнеса, и каким видят этот путь. Ребята представили подуманные бизнес-планы и, что отрадно, учли телекоммуникации, как необходимый фактор развития предприятия. Портфель предложений «Ростелекома» содержит цифровые решения для бизнеса любого масштаба. Мы помогаем компаниям экономить время, деньги и ресурсы. И это очень важно, особенно на начальном этапе развития. Бизнес голосует рублём, и поэтому наше пакетное предложение «Быть в плюсе» стремительно набирает популярность».

За год, прошедший с момента запуска, пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч предпринимателей по всей России. Представители малого и среднего бизнеса оценили возможность подключения цифровых и традиционных услуг цифрового провайдера в одном пакете с оплатой одним счётом. Кроме того, недавно цифровой провайдер обновил это предложение, и теперь при подключении интернета клиенты дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».