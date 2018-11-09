В Туле продолжается эвакуация бесхозных автомобилей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-09T14:40:47+03:00

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Сегодня, 9 ноября 2018 года, состоялось заседание комиссии по эвакуации брошенных автомобилей на территории Тулы.

В рамках заседания было принято решение об эвакуации транспорта, расположенного на территории Молодежного бульвара в Зареченском территориальном округе.

На 12 ноября запланирован принудительный демонтаж авто с последующим хранением.

Возврат транспортных средств и имущества, находящегося внутри него (при наличии), осуществляется на основании заявления владельца транспортного средства в комиссию по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) и предъявлении документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество. Транспортное средство подлежит возврату при оплате всех расходов, связанных с эвакуацией, вывозом и хранением указанного имущества.

Отметим, что всего с начала года в Туле выявлено 97 автотранспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), из которых:

- 77 автомобилей перемещено владельцами автотранспортных средств в добровольном порядке;

- 5 автотранспортных средств эвакуировано в принудительном порядке;

- в отношении 15 транспортных средств проводятся юридически значимые действия для организации и проведения эвакуации автотранспортных средств в принудительном порядке.