Под видом выигрыша в лотерею у туляка выманили 15 тысяч рублей
31-летний туляк получил в популярном мессенджере сообщение, что стал победителем лотереи. Победитель розыгрыша якобы был выбран случайным образом. Мужчина позвонил по номеру, указанному в сообщении. Собеседник рассказал, что для получения приза - 700 тысяч рублей - необходимо перевести комиссионные для компенсации налоговых сборов и указал реквизиты получателя.
Туляк с помощью терминала оплаты перевел 15 тысяч рублей и стал ожидать поступления выигрыша. Однако вскоре понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.
Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на выяснение лиц, причастных к противоправному деянию, а также определению их местонахождения.