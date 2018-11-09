Под видом выигрыша в лотерею у туляка выманили 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-09T14:11:05+03:00

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31-летний туляк получил в популярном мессенджере сообщение, что стал победителем лотереи. Победитель розыгрыша якобы был выбран случайным образом. Мужчина позвонил по номеру, указанному в сообщении. Собеседник рассказал, что для получения приза - 700 тысяч рублей - необходимо перевести комиссионные для компенсации налоговых сборов и указал реквизиты получателя.

Туляк с помощью терминала оплаты перевел 15 тысяч рублей и стал ожидать поступления выигрыша. Однако вскоре понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на выяснение лиц, причастных к противоправному деянию, а также определению их местонахождения.