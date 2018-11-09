2018-11-09T14:20:18+03:00
Происшествия

Под Тулой маршрутка стокнулась с "ВАЗом": пятеро пострадавших

Полицейские ГИБДД ведут работу по выяснению личности и степени тяжести вреда здоровью пострадавших
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего ДТП на 39-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" Узловоского района Тульской области.

Как выяснилось, автобус "Ивеко", следовавший по маршруту из Узловой в Тулу, по касательной столкнулся с автомобилем "ВАЗ", после чего опрокинулся на бок.

Пока известно я о пяти пострадавших, находившихся в салоне маршрутки.

- Полицейские ГИБДД ведут работу по выяснению личности и степени тяжести вреда здоровью пострадавших, определению причин случившегося и принятию мер для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24