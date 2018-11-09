Под Тулой маршрутка стокнулась с "ВАЗом": пятеро пострадавших

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-09T14:20:18+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего ДТП на 39-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" Узловоского района Тульской области.

Как выяснилось, автобус "Ивеко", следовавший по маршруту из Узловой в Тулу, по касательной столкнулся с автомобилем "ВАЗ", после чего опрокинулся на бок.

Пока известно я о пяти пострадавших, находившихся в салоне маршрутки.

- Полицейские ГИБДД ведут работу по выяснению личности и степени тяжести вреда здоровью пострадавших, определению причин случившегося и принятию мер для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.