В Туле возбудили уголовное дело по факту продажи поддельной икры

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-09T13:38:43+03:00

Под видом деликатеса на стихийных развалах продают продукцию, не отвечающую требованиям безопасности

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Следственный отдел по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Вечером 19 октября полицейские произвели закупку икры различных пород рыб в заводской упаковке. По результатам исследований, проведенных ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области», изъятая продукция представляет потенциальную опасность для здоровья человека.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, предпринимают меры к установлению виновных лиц, назначаются экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.