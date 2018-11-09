СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-09T13:12:53+03:00

Принять участие в мероприятиях могут все желающие

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20 ноября в Тульской области пройдет День правовой помощи детям. На территории региона акция состоится уже шестой раз подряд.

В прошлом году на территории Тульской области по итогам проведения Дня правовой помощи детям консультативная помощь была оказана 4 627 чел. (из них 2719 детей и 2057 родителей, законных представителей). Также была организована работа телефонных «горячих» линий в государственных и муниципальных учреждениях по вопросам защиты прав детей.

В этом году детский омбудсмен 20 ноября проведет личный прием граждан по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 24-51-68.

Кроме того, в этот день в нескольких образовательных организациях будет организовано проведение «Правовой азбуки юного гражданина».

21 ноября будет осуществляться работа Общественных приемных Уполномоченного в г. Тула и г. Новомосковск.