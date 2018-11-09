Уроки доброго волшебства

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-09T13:07:29+03:00

В школах, вузах и волонтерских организациях Тулы прошла неделя «Уроков Дружбы и Доброты». В их ходе люди с ограниченными возможностями здоровья рассказывали, кто такие инвалиды и чем они занимаются

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В рамках этой акции с ее организаторами встретились студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Гости из Московской области: Виктор Счастливый и Яна Кан – а также туляк Павел Грибков говорили о своей жизни, наполняющих ее переживаниях, делах и радостях.

Каждый поведал свою историю духовного возрождения, перехода от одиночества и пессимизма совсем к другому, прямо противоположному мироощущению. На своем собственном примере гости вуза учили студентов с оптимизмом воспринимать все происходящие в жизни события.

Кардинально изменив мировоззрение, Виктор взял фамилию Счастливый и начал активно заниматься общественной деятельностью. Теперь каждый его день наполнен радостью. «Потому что состояние такое: если упаду – это будет интересное падение. Конечно, бывает больно, поэтому просто стараюсь не падать!» – шутил гость педуниверситета.

А Яне Кан падать категорически противопоказано, потому что в результате заболевания ее кости стали чрезвычайно хрупкими. «С детства я почти каждый месяц что-то себе ломала, у меня было около 40 различных переломов. Но я старалась не отчаиваться. Думала: если каких-то возможностей нет, есть другие!» ­– рассказывала Яна.

Благодаря своим способностям девушка получила два «красных» диплома и несколько сертификатов, теперь сама проводит различные тренинги и мастер-классы.

Павел стал двукратным серебряным призером чемпионатов России по армрестлингу, снимался в рекламных роликах и обучался на курсах телеведущих, сейчас много занимается общественной деятельностью. «Каждый из вас может изменить к лучшему и свою жизнь, и мир вокруг нас!» – подытожил свой рассказ туляк.

Гости ТГПУ им. Л.Н. Толстого обсудили со студентами самые актуальные темы и провели несколько интерактивных игр. Их результат доказывал: никогда нельзя падать духом, озлобляться и замыкаться в себе. Любой человек может изменить свою жизнь до неузнаваемости, стать для себя и других добрым волшебником.