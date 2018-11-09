2018-11-09T11:59:01+03:00
Здоровье

В Щекинском районе пройдет акция «Сделай свой выбор – будь здоров!»

Жители Щекинского района смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов
Виктория ЯКУШИНА
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17 ноября 2018 года, с 9:00 до 13:00, на базе филиала №5 ГУЗ «Щекинская районная больница» (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д.1) пройдет массовая профилактическая акция «Сделай свой выбор – будь здоров!».

В этот день в рамках акции жители Щекинского района смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога.

Провести осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии, УЗИ-диагностику органов брюшной полости и щитовидной железы, сдать анализ крови на онкомаркеры.

Желающие смогут пройти также вакцинацию против гриппа.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщинам - маммографию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников акции.

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