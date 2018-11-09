2018-11-09T11:55:44+03:00
Происшествия

Под Тулой пьяный на "Форде" отправил "Ситроен" в отбойник

В результате ДТП под Тулой пострадала женщина
Виктория ЯКУШИНА
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8 ноября 2018 года, в 19:30 на 99-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» Ленинского района Тульской области произошло ДТП.

Пьяный (0,718 мг/л) 24-летний молодой человек на автомобиль «Форд Фокус», двигавшийся в сторону Тулы, врезался в попутный автомобиль «Ситроен с4», под управлением молодого человека 28 лет.

После удара «Ситроен» влетел в отбойник.

В результате ДТП под Тулой пассажирка автомобиля «Ситроен» - 28-летняя девушка - получила различные травмы.

После оказанной медицинской помощи отпущена домой.

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