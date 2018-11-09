На улице Станиславского в Туле меняют поврежденный столб

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-09T11:33:09+03:00

В начале ноября в него въехал автомобиль

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9 ноября 2018 года на улице Станиславского в Туле, напротив автосервиса, специалисты проводят работы по замене опоры линии электропередач.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что 2 ноября 2018 года, из автосервиса (Станиславского, 49), со слов очевидцев, укатился автомобиль "Мерседес". Двигаясь задом, он угодил прямо в столб, который и заменяют специалисты.