В Туле пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-09T11:06:15+03:00

В ходе акции желающие смогут узнать больше о диабете и пройти необходимые обследования

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14 ноября 2018 года в Городском концертном зале Тулы пройдет массовая профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

В ходе акции желающие смогут не только проверить свои знания и узнать больше о диабете, но и пройти необходимые обследования, чтобы измерить уровень глюкозы в крови, вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога.

Также все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа.

Начало мероприятия в 10:00.

Справка "КП"

В Тульской области в настоящее время на диспансерном учете с сахарным диабетом состоят свыше 61 тысяч человек, в том числе 414 детей в возрасте до 17 лет.