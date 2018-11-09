В Туле пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
14 ноября 2018 года в Городском концертном зале Тулы пройдет массовая профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
В ходе акции желающие смогут не только проверить свои знания и узнать больше о диабете, но и пройти необходимые обследования, чтобы измерить уровень глюкозы в крови, вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога.
Также все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа.
Начало мероприятия в 10:00.
Справка "КП"
В Тульской области в настоящее время на диспансерном учете с сахарным диабетом состоят свыше 61 тысяч человек, в том числе 414 детей в возрасте до 17 лет.