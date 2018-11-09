В Тульской области пройдет «Суббота доноров»
17 ноября 2018 года в Тульской области пройдет региональная акция «Суббота донора».
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции. Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.
Действующих и будущих доноров крови в выходной день ждут по адресам:
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок: (4872) 36-72-89, прием с 8:00 до 12:00;
г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок: (48762) 6-28-67, прием с 8:00 до 12:00;
г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, тел. для справок: (48741) 5-56-10, прием с 8:00 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.