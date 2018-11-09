2018-11-09T10:53:02+03:00
Здоровье

В Тульской области пройдет «Суббота доноров»

Донором сможет стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 ноября 2018 года в Тульской области пройдет региональная акция «Суббота донора».

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции. Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.

Действующих и будущих доноров крови в выходной день ждут по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок: (4872) 36-72-89, прием с 8:00 до 12:00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок: (48762) 6-28-67, прием с 8:00 до 12:00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, тел. для справок: (48741) 5-56-10, прием с 8:00 до 12:00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Щекинском районе пройдет акция «Сделай свой выбор – будь здоров!»
Под Тулой пьяный на "Форде" отправил "Ситроен" в отбойник
На улице Станиславского в Туле меняют поврежденный столб
9 ноября на участке улицы Бондаренко ограничили движение транспорта
В Туле пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
9 ноября в Туле состоится закрытие ХIX Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!»
С 8 ноября в Туле работает система «СНЕГ»
10 и 11 ноября движение трамваев по улице Кирова в Туле будет изменено
В Пролетарском округе прошла приемка дороги к земельным участкам для многодетных семей
Арестованное имущество тульских должников уйдет с молотка
В Туле высадили деревья в честь 25-летия избирательной системы РФ
В Советском округе Тулы удалили рекламную конструкцию
На трассе в Тульской области "Форд" съехал в кювет: есть пострадавший
В Тульской области в доме прогорела кровля
В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
Туле выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019
В Привокзальном округе Тулы провели опиловку деревьев
Туляк умер после драки с собутыльником: присяжные оправдали обвиняемого
Тульский школьник стал участником Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета»
Задолженность по зарплате на предприятиях Тульской области отсутствует
В службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных