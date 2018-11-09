В Тульской области пройдет «Суббота доноров»

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-09T10:53:02+03:00

Донором сможет стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний

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17 ноября 2018 года в Тульской области пройдет региональная акция «Суббота донора».

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции. Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.

Действующих и будущих доноров крови в выходной день ждут по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок: (4872) 36-72-89, прием с 8:00 до 12:00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок: (48762) 6-28-67, прием с 8:00 до 12:00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, тел. для справок: (48741) 5-56-10, прием с 8:00 до 12:00.

При себе обязательно иметь паспорт.