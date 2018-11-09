С 8 ноября в Туле работает система «СНЕГ»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-09T10:02:24+03:00

О местах неудовлетворительного состояния дорог туляки смогут сообщать по телефонам ЕДДС

Изменить размер текста: A A

С ноября 2017 года на базе ЕДДС действует система «СНЕГ».

Программное обеспечение позволяет оперативно сообщать всем городским службам и ответственным лицам о жалобах жителей на неубранный снег, отслеживать исполнение по таким жалобам в режиме реального времени.

О местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс туляки смогут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 1391.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.

По регламенту вопросы должны быть решены в течение двух дней с момента обращения.