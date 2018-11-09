С 8 ноября в Туле работает система «СНЕГ»
С ноября 2017 года на базе ЕДДС действует система «СНЕГ».
Программное обеспечение позволяет оперативно сообщать всем городским службам и ответственным лицам о жалобах жителей на неубранный снег, отслеживать исполнение по таким жалобам в режиме реального времени.
О местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс туляки смогут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 1391.
Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.
По регламенту вопросы должны быть решены в течение двух дней с момента обращения.