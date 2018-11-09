В Пролетарском округе прошла приемка дороги к земельным участкам для многодетных семей
В приемке приняли участие и жители города
.
Изменить размер текста:
8 ноября 2018 года прошла приемка ремонтных работ на объекте - подъездных путях к участкам, выделенным многодетным семьям в районе Епифанского шоссе.
Дорога в щебне выполнена подрядной организацией ООО «Регионстрой 71».
В приемке принимали участие сотрудники администрации города Тулы, представители инициативной группы жителей, подрядной организации.