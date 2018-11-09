2018-11-09T09:36:00+03:00
Общество

Арестованное имущество тульских должников уйдет с молотка

Виктория ЯКУШИНА
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Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, для дальнейшей его продажи.

Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 27 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На торги выставлено:

недвижимое заложенное имущество на сумму 72 млн 584 тыс. рублей (земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом).

Также торги состоятся 28 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского,

д. 14 б.

На торги выставлено:

движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 23 млн 889 тыс. рублей (автомобили, полуприцеп, мотоциклы, жилой дом, гараж, сельскохозяйственная техника, сварочный аппарат и т.д.).

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