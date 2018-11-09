Арестованное имущество тульских должников уйдет с молотка
Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, для дальнейшей его продажи.
Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.
УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 27 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
На торги выставлено:
недвижимое заложенное имущество на сумму 72 млн 584 тыс. рублей (земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом).
Также торги состоятся 28 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского,
д. 14 б.
На торги выставлено:
движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 23 млн 889 тыс. рублей (автомобили, полуприцеп, мотоциклы, жилой дом, гараж, сельскохозяйственная техника, сварочный аппарат и т.д.).