2018-11-09T09:28:27+03:00
Общество

В Туле высадили деревья в честь 25-летия избирательной системы РФ

Евгений Авилов поблагодарил участников высадки за проявленную инициативу
Виктория ЯКУШИНА
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К 25-летию избирательной системы РФ, на Пролетарской набережной Тулы посадили 60 кленов.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поблагодарил участников высадки за проявленную инициативу и поздравил избирательную комиссию Тульской области с праздником:

- Чем больше будет таких инициатив, тем город будет краше и зеленее. У нас взят курс на озеленение Тулы, и очень здорово, что сегодня многие структуры, в том числе и областная избирательная комиссия, участвуют в реализации этих планов.

Напомним, что по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова определено более 30 городских территорий, где осенью проходят работы по посадке деревьев, кустарников и цветов: планируется высадить 702 дерева и более 8 тысяч кустарников. Уже посажено более 300 саженцев деревьев и 6 тысяч кустарников. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

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