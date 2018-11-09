В Тульской области в доме прогорела кровля
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 ноября в с. Малынь Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:35.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Прогорела кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.