В Тульской области в доме прогорела кровля

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-09T08:15:37+03:00

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9 ноября в с. Малынь Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Прогорела кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.