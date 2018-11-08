В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
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8 ноября 2018 года в модельной библиотеке № 14 муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система» состоялось открытие выставочной экспозиции из личных коллекций Почетных граждан города-героя Тулы «Гордость Тулы».
Мероприятие организовано для формирования нового архивного фонда, сохранения для поколений истории города, продолжения традиций меценатства, а также патриотического воспитания.