Туле выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019
Паспорт выдан 7 ноября 2018 года Приокским управлением Ростехнадзора
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В ходе проверки готовности Тулы к отопительному периоду 2018-2019 комиссия, образованная Приокским управлением Ростехнадзора, установила готовность к работе всех теплоснабжающих организаций муниципального образования.
Технически подготовлены к началу отопительного сезона 2018-2019 в Туле 179 котельных.
Проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей, систем центрального отопления 3056 МКД.
Заменено 40,06 км ветхих тепловых сетей.
Восстановлена изоляция 10 км тепловых сетей.