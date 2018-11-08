Туляк умер после драки с собутыльником: присяжные оправдали обвиняемого
Пролетарский районный суд Тулы с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
Как выяснилось, вечером 7 ноября 2017 года во время пьянки между мужчиной и знакомым произошла ссора. В ходе конфликта потерпевший словестно его оскорбил. Тогда обвиняемый избил знакомого кулаками по голове, от чего тот потерял равновесие и упал лицом на грунтовую поверхность.
На следующее утро потерпевший скончался у себя дома от закрытой черепно-мозговой травмы.
- Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным, что имело место событие преступления, - сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.
На основании вердикта присяжных мужчине был вынесен оправдательный приговор.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.