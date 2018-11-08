2018-11-08T15:52:38+03:00
Общество

Тульский школьник стал участником Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета»

Мероприятие проводится в рамках детско-молодежного фестиваля «Молодость и Юность России»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученик тульского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества, воспитанник Клуба самодеятельной песни «Юность» Виктор Бабкин принял участие в X Международном детско-юношеском фестивале авторской песни «Зеленая карета». Мероприятие проходило с 2 по 6 ноября 2018 года в городе Красногорске Московской области.

Туляк под руководством педагога Алексея Ивановича Вялова смог стать финалистом Фестиваля.

Воспитанник и его наставник приняли участие в вечере песенного общения, творческих мастерских, проведенных известными бардами, гала-концерте, посетили культурный центр-музей Владимира Высоцкого на Таганке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк умер после драки с собутыльником: присяжные оправдали обвиняемого
Задолженность по зарплате на предприятиях Тульской области отсутствует
В службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных
В службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных
В Туле провели обследование территории прилегающей к железнодорожным путям
В Тульском кремле прошли торжественные митинг и парад
В Тульской области в реке Красивая Меча нашли автомобиль с телами мужчины и женщины
Движение на улице Революции в Туле станет односторонним
Туляки незаконно зарегистрировали 88 мигрантов
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Юрия Андрианова наградили Орденом Александра Невского
Движение в Денисовском переулке в Туле станет односторонним
Метеопредупреждение: в Туле снова прогнозируется туман
Для жителей Тульской области пройдет прямая линия по вопросам кадастрового учета недвижимости и земельного надзора
Семь человек тушили горящую "Газель" в Новомосковске
В Туле акушер-гинеколог повредил пациентке матку во время аборта
8 ноября в южной части Тулы будет пониженное давление воды
Под Тулой "Солярис" столкнулся со встречным "Фольксвагеном"
Жительница Тульской области пыталась убить свою соседку ножом
Тульские школьники заняли первое место в конкурсе «Робомания-2018»
В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Добровольский
В Туле на ул. Ложевой сгорел автомобиль "Субару"
В тульском поселке Горелки полыхало здание