Тульский школьник стал участником Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета»

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-08T15:52:38+03:00

Мероприятие проводится в рамках детско-молодежного фестиваля «Молодость и Юность России»

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Ученик тульского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества, воспитанник Клуба самодеятельной песни «Юность» Виктор Бабкин принял участие в X Международном детско-юношеском фестивале авторской песни «Зеленая карета». Мероприятие проходило с 2 по 6 ноября 2018 года в городе Красногорске Московской области.

Туляк под руководством педагога Алексея Ивановича Вялова смог стать финалистом Фестиваля.

Воспитанник и его наставник приняли участие в вечере песенного общения, творческих мастерских, проведенных известными бардами, гала-концерте, посетили культурный центр-музей Владимира Высоцкого на Таганке.