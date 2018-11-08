Задолженность по зарплате на предприятиях Тульской области отсутствует

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-08T15:39:10+03:00

За период с начала года количество действующих должников снизилось на четыре

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По данным статистов, на 1 октября 2018 года задолженность по заработной плате на предприятиях Тульской области отсутствует. По показателю официальной задолженности среди субъектов ЦФО Тульская область занимает лидирующую позицию.

За период с начала года количество действующих должников снизилось на 4, сумма задолженности — на 20 млн рублей, количество работников, перед которыми имеется задолженность, — на 230 человек. На долю таких должников приходится 2% от суммы задолженности по области. Самым крупным действующим должником является ООО «Машиностроительный завод «Маяк» Кимовского района.

Количество недействующих должников с начала года сократилось на 5 единиц, сумма задолженности – на 8 млн рублей, количество работников, перед которыми имеется задолженность, — на 205 человек. Указанные предприятия не осуществляют деятельность. В связи с отсутствием имущества, в отношении таких должников не может быть введена процедура банкротства.

В структуре задолженности по заработной плате 96% приходится на задолженность предприятий-банкротов. Самым крупным должником-банкротом на сегодня является обособленное подразделение ЗАО «Стальинвест» в Щекинском районе.

Отметим, что в текущем году погашена задолженность по заработной плате в 44 организациях в общей сумме 162 млн рублей, в том числе в полном объеме — в 25 организациях в общей сумме 58 млн рублей.

Органы прокуратуры активно работают с предприятиями-должниками. В текущем году выявлено 3,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, направлено в суд более 1,8 тыс. исков на сумму более 80 млн рублей, возбуждено 15 уголовных дел.