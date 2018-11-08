2018-11-08T15:28:20+03:00
Общество

В службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных

Таковы данные на 1 ноября 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 1 ноября 2018 года года в службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,46% рабочей силы. Это наименьший показатель за последние 27 лет.

На сегодняшний день количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составляет 21,2 тыс. единиц, что превышает показатель на начало года в 1,5 раза. По коэффициенту напряженности (количеству незанятых граждан на одну вакансию) Тульская область занимает лидирующую позицию в ЦФО.

С начала 2018 года при помощи центров занятости населения трудоустроено 14,8 тыс. человек, преимущественно на промышленные предприятия и в сферу торговли.

В связи с изменениями в пенсионном законодательстве установлены дополнительные гарантии соцподдержки граждан предпенсионного возраста. Теперь к этой категории относятся граждане не за 2, а за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. С 2019 года запланирована реализация программы профессионального обучения людей, готовящихся выйти на пенсию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк умер после драки с собутыльником: присяжные оправдали обвиняемого
Тульский школьник стал участником Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета»
Задолженность по зарплате на предприятиях Тульской области отсутствует
В службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных
В Туле провели обследование территории прилегающей к железнодорожным путям
В Тульском кремле прошли торжественные митинг и парад
В Тульской области в реке Красивая Меча нашли автомобиль с телами мужчины и женщины
Движение на улице Революции в Туле станет односторонним
Туляки незаконно зарегистрировали 88 мигрантов
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Юрия Андрианова наградили Орденом Александра Невского
Движение в Денисовском переулке в Туле станет односторонним
Метеопредупреждение: в Туле снова прогнозируется туман
Для жителей Тульской области пройдет прямая линия по вопросам кадастрового учета недвижимости и земельного надзора
Семь человек тушили горящую "Газель" в Новомосковске
В Туле акушер-гинеколог повредил пациентке матку во время аборта
8 ноября в южной части Тулы будет пониженное давление воды
Под Тулой "Солярис" столкнулся со встречным "Фольксвагеном"
Жительница Тульской области пыталась убить свою соседку ножом
Тульские школьники заняли первое место в конкурсе «Робомания-2018»
В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Добровольский
В Туле на ул. Ложевой сгорел автомобиль "Субару"
В тульском поселке Горелки полыхало здание