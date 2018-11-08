СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-08T15:28:20+03:00

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По состоянию на 1 ноября 2018 года года в службе занятости Тульской области зарегистрировано 3,6 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,46% рабочей силы. Это наименьший показатель за последние 27 лет.

На сегодняшний день количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составляет 21,2 тыс. единиц, что превышает показатель на начало года в 1,5 раза. По коэффициенту напряженности (количеству незанятых граждан на одну вакансию) Тульская область занимает лидирующую позицию в ЦФО.

С начала 2018 года при помощи центров занятости населения трудоустроено 14,8 тыс. человек, преимущественно на промышленные предприятия и в сферу торговли.

В связи с изменениями в пенсионном законодательстве установлены дополнительные гарантии соцподдержки граждан предпенсионного возраста. Теперь к этой категории относятся граждане не за 2, а за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. С 2019 года запланирована реализация программы профессионального обучения людей, готовящихся выйти на пенсию.