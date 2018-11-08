2018-11-08T15:00:55+03:00
Общество

В Туле провели обследование территории прилегающей к железнодорожным путям

Виктория ЯКУШИНА
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8 ноября в Туле прошло обследование территорий, прилегающих к железнодорожным путям, на предмет благойстросства.

В настоящее время проводятся работы по расчистке территории, находящейся в зоне отвода. Параллельно ведется работа с собственниками предприятий, домовладений, гаражей, сараев на предмет приведения в порядок заборов, фасадов строений, демонтажу незаконных построек.

В ходе объезда был дан ряд поручений руководителям главных управлений по территориальным округам по наведению порядка и работе с собственниками предприятий, организаций, частных домовладений на предмет приведения в порядок данной территории.

- Благоустройство города не ограничивается работами на въездных улицах, железнодорожные пути, ведущие в город, это такие же въездные пути, которые должны быть в порядке, - отметил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. – В настоящее время мы проводим совместную работу с Министерством имущественных и земельных отношений по установлению правомерности размещения хозяйственных построек, гаражей на территории, прилегающей к железнодорожным путям. Если у собственника есть все необходимые документы, подтверждающие право собственности, то в соответствии с Правилами благоустройства он должен привести объект в порядок, если таковых документов нет, предусмотрена процедура демонтажа.

- Сейчас работает техника на различных участках, планируем привлечь большее количество техники, - говорит заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) Александр Потапенко. – За зимний период нам необходимо провести работы по приведению территории в порядок. Кроме того, подобные работы проводятся и в других муниципальных образованиях нашего региона.

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