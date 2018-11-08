В Тульском кремле прошли торжественные митинг и парад

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-08T15:43:25+03:00

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8 ноября 2018 года, на площади в Тульском кремле, состоиялись торжественные митинг и парад, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел.

Весь тульский полицейский гарнизон прошел торжественным маршем, продемонстрировав свою готовность к несению службы на благо Тульской области.

На мероприятии также прошло награждение сотрудников, наиболее отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН