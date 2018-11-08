В Тульской области в реке Красивая Меча нашли автомобиль с телами мужчины и женщины
6 ноября в реке Красивая Меча в районе деревни Костомаровка Воловского района обнаружен автомобиль. Внутри найдены два тела, предположительно, мужчины и женщины.
По данному факту Богородицкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.
Следователи предпринимают меры к опознанию потерпевших. Какова причина смерти, покажет судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливаются лица, которым принадлежит автомобиль.
В 2009 году следствие возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих граждан в Воловском районе по статье "убийство двух и более лиц". Предположительно, обнаруженные тела принадлежат потерпевшим по данному уголовному делу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
Данный факт также будет проверен в ходе процессуальной проверки. По ее результатам будет принято решение.