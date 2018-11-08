СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-08T13:27:27+03:00

Полицией в Туле за минувшие сутки выявлено сразу 4 случая фиктивной постановки на учет иностранцев

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Туляки незаконно зарегистрировали 88 мигрантов. 2 факта зафиксированы в Пролетарском округе, по одному – в Советском и Привокзальном.

При этом в двух случаях из четырех в нарушении миграционного законодательства подозреваются туляки, ранее уже судимые за аналогичные преступления, сообщили в УМВД России по Тульской области.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествий и продолжают работу по пресечению нарушений закона в сфере миграции.