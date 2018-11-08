2018-11-08T12:29:50+03:00
Общество

«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU

«Ростелеком» зафиксировал и успешно нейтрализовал DDoS-атаку мощностью 450 Гбит/с, направленную на телеком-оператора Dtel.RU.
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По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks в 2017 году доля атак подобной мощности составила менее 0,001%.

В среднем атака мощностью более 30-50 Гбит/c уже является серьезным испытанием. При этом говорить о самостоятельной защите от подобных атак не приходится — это практически невозможно реализовать без потери легитимного трафика конечных пользователей защищаемого ресурса.

По данным Arbor Networks, в 2017 году около 25% сервис-провайдеров подвергались DDoS-атакам интенсивностью свыше 100 Гбит/с, и только 7% компаний сообщали о DDoS-атаках мощностью более 200 Гбит/с.

DDoS-атака на Dtel.RU длилась более 15 часов. По данным упомянутого отчета Arbor Networks, со столь продолжительными атаками в 2017 году сталкивался лишь 1% компаний. В 85% случаев атака длилась не более получаса.

«Мы очень серьезно подходим к вопросам информационной безопасности, внимательно следим за появлением новых киберугроз и всегда стараемся обеспечить защиту заблаговременно. Эта стратегия доказывала свою эффективность уже не раз, так произошло и в данном случае. Несмотря на то, что атака была действительно очень сильной, все интернет-сервисы функционировали в штатном режиме, и действия киберпреступников никак не затронули наших абонентов», – подчеркнул Сергей Мелешко, старший администратор сети компании Dtel.RU.

Сервис «Ростелеком» по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks и российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии». Сервис способен отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. «Ростелеком» обеспечивает защиту от DDoS-атак 180 из 400 крупнейших российских компаний, семи из десяти крупнейших банков.

«Пока это самая серьезная DDoS-атака, с которой нам приходилось сталкиваться. Предыдущий «рекорд» – 227 Гбит/с. В рамках противодействия DDoS-атакам весь входящий трафик проходит несколько ступеней фильтрации – на границе сети и на специализированных комплексах очистки. Это позволяет нам свести к нулю эффект от действий злоумышленников и обеспечить доступность клиентских сервисов», – рассказал Алексей Сапунов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по технической инфраструктуре.

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Компания Dtel.RU основана в мае 2008 года. Она предоставляет телекоммуникационные услуги в городе Сочи: широкополосный доступ в интернет, услуги телефонии, цифрового телевидения и видеонаблюдения.

В рамках корпоративной социальной политики Dtel.RU бесплатно подключает объекты социальной инфраструктуры: школы, дома культуры, отделения полиции, детские сады. Компания устанавливает IP-камеры наружного наблюдения на дорогах, пляжах, мусорных контейнерах и подъездах многоквартирных домов. Камеры подключены к собственной сети компании. Запись с камер хранится на центральном сервере Dtel.RU в течение 30 дней и бесплатно предоставляется силовым структурам и муниципальным службам города для выяснения деталей незаконного сброса мусора, оценки состояния мусорных площадок, поимки злоумышленников и грабителей, разбора спорных ДТП на дорогах. Камеры на детских площадках и на входе в школы позволяют родителям контролировать приход и уход детей в школу в режиме онлайн.

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