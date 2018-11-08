Юрия Андрианова наградили Орденом Александра Невского
В эти минуты в здании Дворянского собрания в Туле проходит награждение лучших представителей области, которые способствуют положительным преобразованиям на территории региона.
- Вы вносите большой и неоценимый вклад в развитие региона, - обратился к присутствующим губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Среди награжденных - представители различных профессий: члены регионального правительства, аграрии, медики, сотрудники правоохранительных органов и другие.
Наградили также экс-председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова. Губернатор вручил ему Орден Александра Невского.
Кроме того, Алексей Дюмин наградил архитектора Олега Шапиро, который стал автором проекта "Тульская набережная".
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН