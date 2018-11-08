Юрия Андрианова наградили Орденом Александра Невского

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-08T12:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти минуты в здании Дворянского собрания в Туле проходит награждение лучших представителей области, которые способствуют положительным преобразованиям на территории региона.

- Вы вносите большой и неоценимый вклад в развитие региона, - обратился к присутствующим губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Среди награжденных - представители различных профессий: члены регионального правительства, аграрии, медики, сотрудники правоохранительных органов и другие.

Наградили также экс-председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова. Губернатор вручил ему Орден Александра Невского.

Кроме того, Алексей Дюмин наградил архитектора Олега Шапиро, который стал автором проекта "Тульская набережная".

Фото: Алексей ФОКИН