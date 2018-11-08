Метеопредупреждение: в Туле снова прогнозируется туман

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-08T11:59:25+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

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По данным синоптиков, днем 8 ноября с сохранением ночью и утром 9 ноября 2018 года на территории Тульской области местами ожидается туман.

Видимость в условиях тумана - 200 - 500 м.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".