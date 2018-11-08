2018-11-08T11:42:13+03:00
Общество

Для жителей Тульской области пройдет прямая линия по вопросам кадастрового учета недвижимости и земельного надзора

Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области состоится прямая линия по вопросам государственного кадастрового учета недвижимости, государственного земельного надзора, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На вопросы желающих ответят уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Владимировна Ларина и руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области Светлана Валерьевна Калмыкова.

Прямая линия состоится 12 ноября 2018 года с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (4872) 24-98-39.

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